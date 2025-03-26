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Захарова назвала убийство журналистов в ЛНР зачисткой информпространства Киевом
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Захарова назвала убийство журналистов в ЛНР зачисткой информпространства Киевом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике (ЛНР) является частью системной и планомерной деятельности Киева по зачистке информационного пространства. Об этом 26 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что для киевской власти журналисты стали намеренной целью и мишенью, всем очевидно, что на российских корреспондентов объявлена настоящая охота.

«Это не просто атака, которая нужна была, допустим, как и другие атаки, совершенные в эти дни в связи с контактами и переговорным процессом в Эр-Рияде, — это системная планомерная работа, которую осуществляет киевский режим по зачистке информационного пространства», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что предыдущие президенты Украины, для того чтобы бороться с неугодной информацией, прибегали к цензуре, закрытию СМИ, а также «выдавливали неугодных». Однако после Киев перешел к силовым методам и убийствам журналистов, которые даже не расследовались, а также нападению на редакции. При нынешнем главе Украины убийства журналистов осуществляются уже напрямую под эгидой киевского режима.

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24 марта стало известно о гибели в зоне СВО корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Он работал на территории ЛНР и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте. В этот же день также в зоне СВО погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком.

Украинские боевики нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданской машине, в которой находились представители СМИ. В результате обстрела также пострадал корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, он получил тяжелое ранение.

Комиссия Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) РФ 25 марта назвала неслучайным удар по российским журналистам в зоне СВО. Там отметили, что международные журналистские организации должны запомнить имена убитых коллег и почтили их память.

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