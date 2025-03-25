Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин пострадал в результате атаки ВСУ
Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин получил тяжелое ранение в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 марта сообщила «Звезда» в Telegam-канале.
«Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин тяжело ранен в результате атаки ВСУ. Он был вместе с погибшими оператором Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели», — говорится в сообщении.
Уточняется, что боевики ВСУ нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданской машине, в которой находились журналисты.
24 марта стало известно, что в результате атаки украинских боевиков по гражданской машине в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
До этого сообщалось о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гибель Федорчака в зоне СВО является новым преступлением руководства Украины против свободы слова и оно не будет предано забвению.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела со стороны ВСУ.