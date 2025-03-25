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Комиссия СПЧ назвала неслучайным удар по российским журналистам в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Комиссия Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) РФ 25 марта назвала неслучайным удар по российским журналистам в зоне СВО, в результате которого погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

«В ЛНР погибли наши коллеги: военный корреспондент МИЦ «Известия» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. В голове нормального человека не укладывается, как в XXI веке могут убивать журналистов? Мы не верим, что удар киевских военных был случайным. Они били прицельно по гражданским, по мирным людям, а среди тех были наши коллеги», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что международные журналистские организации должны запомнить имена убитых коллег и почтили их память.

«Тех средств защиты журналистов, которые есть сегодня, явно не хватает. Мы будем совершенствовать законодательство, чтобы избежать потерь. Но без осуждения мирового журналистского сообщества происходящего, эти меры будут не полными», — говорится в заявлении комиссии.

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О гибели Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

В этот же день также в зоне СВО погибли оператор Панов и водитель съемочной группы Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком.

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