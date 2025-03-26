Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) 26 марта представили новый видеоразговор с премьер-министром Косово Альбином Курти, который они вели от имени президента Латвии Эдгарса Ринкевича. Когда в беседе зашла речь об Украине, Курти сообщил, что Запад вынашивал планы о применении «военной демократии» на территории страны.

«Украина должна была стать местом борьбы, где превосходство западной демократической военной силы должно было проявить себя», — заявил политик.

Курти также отметил, что Западу следовало предоставить Украине лучшее оборудование, больше амуниции и военной техники, чтобы ее армия могла сражаться и победить.

«Я думаю, что за эти три года можно было сделать больше. Еще больше. <…> Я помню, в начале 1980-х годов талибы («Талибан», организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. — Ред.) в Афганистане получали оружие от США, чтобы выдворить CCCР. Так что даже талибы получали так много военной помощи, пока они не выдворили Советский Союз. И теперь Украина должна выгнать Российскую Федерацию со своей территории», — указал косовский премьер-министр.

Он добавил, что США «помогли освободить Афганистан», даже несмотря на то что посылаемое ими туда оружие попало в итоге в плохие руки.

«На Украине демократическое правительство, им нужно предоставлять всё, что им нужно и что они просят», — сказал Курти.

Также политик в беседе с пранкерами поделился планами построить в республике завод по производству боеприпасов.

19 февраля пранкеры Вован и Лексус опубликовали часть разговора с лидером группы «Би-2» Левой Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник, признан в России иноагентом), в которой тот рассказал о своем участии в покупке техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Исполнитель заявил, что приобрел для киевского режима две машины скорой помощи и большой автобус, а также ежемесячно платит Украине по €5 тыс.