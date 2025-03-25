Запад проигнорировал атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории России, которая произошла после договоренности о прекращении огня по энергоинфраструктуре. Об этом 25 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Учитывая способность украинского воинства создавать провокации, они [украинские военные] вот сейчас ударили по Судже, по газоперекачивающей станции и сказали, что это Россия сделала сама», — сказал Лавров в интервью Первому каналу.

Учитывая опыт договоренности с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде делать так или иначе, добавил министр.

Ранее, 23 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что несоблюдение договоренностей со стороны Украины может стать еще одним поводом для разговора американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Так представитель Кремля прокомментировал продолжающиеся удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетическим объектам.

В ходе переговоров президентов России и США 18 марта российский лидер поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре. Однако после ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами по энергообъекту в станице Кавказская Краснодарского края. При этом в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нейтрализовали семь ударных дронов, направленных на объекты украинской энергетики.

Украинский лидер Владимир Зеленский 19 марта пообещал отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но в ночь на 21 марта украинские вооруженные формирования подорвали газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области, через которую шла перекачка российского газа в страны Европы. В ту же ночь ВСУ нанесли несколько ударов по Курской АЭС.