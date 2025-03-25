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Лавров заявил об игнорировании Западом украинской атаки по территории РФ

Лавров: Запад «проглотил» украинскую атаку БПЛА по территории РФ 11 марта
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Запад проигнорировал атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории России, которая произошла после договоренности о прекращении огня по энергоинфраструктуре. Об этом 25 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Учитывая способность украинского воинства создавать провокации, они [украинские военные] вот сейчас ударили по Судже, по газоперекачивающей станции и сказали, что это Россия сделала сама», — сказал Лавров в интервью Первому каналу.

Учитывая опыт договоренности с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде делать так или иначе, добавил министр.

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Ранее, 23 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что несоблюдение договоренностей со стороны Украины может стать еще одним поводом для разговора американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Так представитель Кремля прокомментировал продолжающиеся удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетическим объектам.

В ходе переговоров президентов России и США 18 марта российский лидер поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре. Однако после ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами по энергообъекту в станице Кавказская Краснодарского края. При этом в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нейтрализовали семь ударных дронов, направленных на объекты украинской энергетики.

Украинский лидер Владимир Зеленский 19 марта пообещал отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но в ночь на 21 марта украинские вооруженные формирования подорвали газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области, через которую шла перекачка российского газа в страны Европы. В ту же ночь ВСУ нанесли несколько ударов по Курской АЭС.

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