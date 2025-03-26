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Официальные продажи авто Lixiang начнутся в РФ во II квартале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Официальные продажи гибридных автомобилей Lixiang (Li Auto) должны начаться в России во II квартале 2025 года, на эти сроки намечено открытие первого официального автосалона марки в стране. Об этом «Известиям» рассказал источник в дилерском сообществе.

Поставки автомобилей Lixiang в Россию организует концерн Sinomach Auto, который сейчас предлагает в стране машины марок Oting и Rox. По словам собеседника, не исключено, что компания будет заниматься сертификацией моделей Lixiang для российского рынка. Сейчас обсуждается вопрос, касающийся возможной гарантии на автомобили, которые уже ввезены в РФ.

Накануне «Известия» выяснили, что фирма «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)», дочернее подразделение Sinomach Auto, начала поиск сотрудников для управления Lixiang в РФ. Компания ищет юриста по бренду, PR-менеджера и менеджера по гарантии по этой же марке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Хватили «Лишку»: премиум-гибриды из КНР получат гарантию русификацию и сервис

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