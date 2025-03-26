Официальные продажи авто Lixiang начнутся в РФ во II квартале
Официальные продажи гибридных автомобилей Lixiang (Li Auto) должны начаться в России во II квартале 2025 года, на эти сроки намечено открытие первого официального автосалона марки в стране. Об этом «Известиям» рассказал источник в дилерском сообществе.
Поставки автомобилей Lixiang в Россию организует концерн Sinomach Auto, который сейчас предлагает в стране машины марок Oting и Rox. По словам собеседника, не исключено, что компания будет заниматься сертификацией моделей Lixiang для российского рынка. Сейчас обсуждается вопрос, касающийся возможной гарантии на автомобили, которые уже ввезены в РФ.
Накануне «Известия» выяснили, что фирма «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)», дочернее подразделение Sinomach Auto, начала поиск сотрудников для управления Lixiang в РФ. Компания ищет юриста по бренду, PR-менеджера и менеджера по гарантии по этой же марке.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Хватили «Лишку»: премиум-гибриды из КНР получат гарантию русификацию и сервис