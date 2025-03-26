Сдать по полной: как мошенники обманывают россиян при аренде жилья

Мошенники начали обманывать россиян, которые ищут съемное жилье. Для этого преступники создают фейковые объявления с квартирами по низким ценам, а затем заманивают пользователей на поддельные сайты популярных платформ и агрегаторов. «Известия» объяснили, как распознать подобные схемы и не пострадать при аренде квартиры.

Мошенничество при аренде жилья

Мошенники начали обманывать россиян под видом сервисов по аренде жилья . Об этом «Известиям» рассказала инженер-аналитик Лаборатории исследований кибербезопасности компании «Газинформсервис» Ирина Дмитриева.

По ее словам, преступники активизировались весной, с наступлением сезона отпусков. Они подделывают сайты популярных платформ, заманивают туда посетителей и предлагают квартиры и апартаменты «по сниженным ценам».

— Сервисы для аренды жилья выбраны не случайно: их высокая узнаваемость и распространенность встроенных платежных механизмов через интегрированные платежные веб-сервисы снижают бдительность пользователей. Жертвы, уже имевшие опыт взаимодействия с ними, с большей вероятностью переходят по фальшивым ссылкам или вводят конфиденциальные данные (например, реквизиты карт или учетные записи) на поддельных страницах , — говорит Дмитриева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Объявления о сдаче жилья мошенники могут продвигать в мессенджерах, в обсуждениях в социальных сетях или прямо на площадках-агрегаторах. Там они стараются «увести» человека в стороннее приложение, где присылают ссылку на оплату. Однако, отмечает координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева, у сервисов есть инструменты защиты пользователей, потому число таких жалоб неуклонно снижается.

О схемах с поддельными сайтами сервисов сообщал и Telegram-канал «SHOT проверка». По данным канала, мошенники могут присылать человеку письма на почту, полностью копирующие официальное. Если арендатор перейдет на сайт и введет реквизиты карты, то деньги «утекут» преступникам. В итоге он останется и без средств, и без жилья.

Частые уловки

Как объясняет «Известиям» адвокат Шон Бетрозов, мошенничество при аренде недвижимости остается одним из самых распространенных. Преступники хорошо изучили повадки и психологические уязвимости арендаторов и научились действовать убедительно.

— Обычно мошенники создают иллюзию безопасной сделки, используя поддельные договоры, псевдоагентства и ссылки якобы на сервисы. При этом они рассказывают историю, которая выглядит правдоподобно: владелец не может лично встретиться, но готов предоставить «гарантии» через якобы авторитетный сервис бронирования, где ничего не угрожает ни арендаторам, ни «владельцу» , — рассказывает юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чаще всего, отмечает он, аферисты играют на том, что потенциальные квартиранты не хотят тратить много времени на формальности или не осведомлены о механизмах, которые необходимо проверить, прежде чем переводить деньги. Например, если кто-то пытается снять квартиру в сжатые сроки, да еще и с ограниченным бюджетом, человек готов поверить даже в заведомо подозрительные условия. Люди радуются выгодному предложению, не обращают внимания на странные детали и соглашаются на дистанционные переводы.

— В результате уже после отправки аванса или полной суммы обнаруживается, что реальная квартира либо не существует, либо давно сдана другим лицам, либо не имеет никакого отношения к лжевладельцу, — продолжает собеседник «Известий».

Иногда, добавляет он, мошенники не ограничиваются одним платежом: они могут попросить ввести код из СМС «для подтверждения» и совершить повторные транзакции. В итоге человек теряет еще большую сумму.

Поиск жертв

Самая частая схема, которую сегодня активно применяют мошенники, связана с тем, что владелец якобы находится за границей и срочно пытается сдать жилье на популярной онлайн-площадке или в мессенджере, рассказывает Шон Бетрозов. Фотографии выглядят правдоподобно, текст объявления составлен грамотно, подача информации вызывает доверие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Когда соискатель жилья пишет автору объявления, он получает развернутый ответ: в квартире установлен умный замок, ключи лежат в специальном боксе. Мошенник заверяет, что безопаснее всего будет провести оплату через официальные сервисы, чтобы обе стороны не пострадали, и квартиросъемщик мог получить деньги назад. Но ссылка ведет на фишинговую страницу, — объясняет адвокат.

Другая часто встречающаяся махинация, по его словам, — это псевдопредоплата, или «гарантийный депозит». Мошенники рассказывают, что без небольшой предоплаты они не могут зафиксировать сделку, ведь на квартиру есть спрос, и просят отправить, к примеру, 10–20% от месячной платы.

— После поступления денег преступник пропадает, а контактные данные оказываются либо фальшивыми, либо перестают быть активными. Аналогичная версия — когда человеку высылают «договор», тот его подписывает, сканирует, возвращает, но это не имеет никакой законной силы, ведь документы поддельные, а реквизиты для

перевода мошеннические, — заключает юрист.

Как распознать мошенника

Эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Первое — не вносить предоплату, пока не будет проведен реальный осмотр квартиры и не будет подтверждена личность владельца. Если потенциальный арендодатель объясняет, что он за границей, его интересы может представлять агентство или частный риелтор.

Второе правило — не переходить по сомнительным ссылкам или перепроверять адрес сайта, он должен полностью совпадать с официальным. Если «хозяин квартиры» прислал URL-адрес, который выглядит иначе, с высокой долей вероятности это мошенническая страница.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Главные маркеры в электронной торговле и услугах — это как раз просьбы перейти по ссылке, уйти с сервиса, оформлять сделку по объявлению в мессенджере, скачать дополнительное приложение, — объясняет Евгения Лазарева. — Принципы электронной коммерции заключаются в том, что сервис должен гарантировать безопасность сделки как для пользователя-клиента, так и для пользователя-продавца товара или услуги. Но эту безопасность сервис может обеспечить только в том случае, когда взаимоотношения между пользователями — от обсуждения до перечисления оплаты — происходят в его контуре.

Поэтому самым верным способом защиты от мошенника она называет заключение сделки в рамках сервиса — в личном кабинете на сайте или в официальном приложении. Дополнить этот способ можно, установив и регулярно обновляя антивирусные защитные решения для устройства. Они заблокируют вредоносное ПО или фишинговую ссылку, если пользователь случайно по ней перейдет.

Как проверить жилье

Проверить съемное жилье, которое предлагается в интернете, можно разными способами. Если человек подозревает, что объявление фейковое (например, квартира предлагается по более низкой цене, чем соседние), он может загрузить фотографии в поисковики и посмотреть, фигурируют ли они в других предложениях или на зарубежных сайтах. Если так и окажется — это почти наверняка мошенники.

Во-вторых, можно проверить пользователя — есть ли на сайте отзывы о нем, есть ли другие объявления, когда он зарегистрировался. Встречаться с хозяином или его риелтором лучше лично: разузнать нужные детали, запросить документы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Документы тоже следует проверить, — рассказывает Шон Бетрозов. — Выписка из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) доступна любому желающему, и она покажет, кому реально принадлежит жилое помещение. Настоящий хозяин либо принесет вам оригиналы документов, либо предоставит их копии, которые можно перепроверить. Если человек говорит, что «документы дома в другом городе», и просит вам поверить на слово или присылает скан, это «красный флаг».

Еще важнее, добавляет он, удостовериться в личности самого человека. Можно запросить его паспортные данные, проверить, что данные в нем и правоустанавливающих документах совпадают. Если сделку собираются заключать по доверенности, следует проверить ее подлинность у нотариуса, который якобы ее выдавал. Такая проверка может занять время, но именно это позволяет выявить мошенничество.

— Если же сразу начинаются разговоры о том, что надо заранее оплатить или внести залог без осмотра, со ссылкой на некий сервис, лучше отказаться и поискать другое жилье, — заключает юрист.

Что делать пострадавшим

Если человек уже пострадал, перевел деньги преступникам или указал свои банковские данные на фишинговом сайте, нужно срочно позвонить в банк и сообщить о мошеннической операции. Можно попросить банк отменить транзакцию или провести процедуру оспаривания перевода (chargeback), если средства еще не ушли окончательно на счет получателя, объясняет адвокат Шон Бетрозов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Параллельно нужно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве по ст. 159 УК РФ. В заявлении следует указать все известные факты: контактные номера, ссылки, адреса электронной почты, фрагменты переписки, скриншоты с сайта, реквизиты, на которые вы совершали перевод. Чем больше конкретики, тем лучше шансы, что преступников обнаружат или хотя бы заблокируют их каналы для дальнейших махинаций, — говорит юрист.

При взаимодействии с полицией он советует сохранять спокойствие и тщательно готовить материалы. Полезно хранить всю переписку, любые договоры, сканы, электронные письма. Бывает, что аферисты используют одни и те же реквизиты для перевода денег — банки и правоохранительные структуры накапливают информацию, и при совпадениях открываются реальные шансы задержать группировку.

— К сожалению, полное возмещение ущерба не всегда возможно, но чем оперативнее вы отреагируете, тем выше вероятность что-то исправить. Если на карте была подключена услуга страхования от мошенничества или дополнительные меры защиты, обязательно сообщите об этом банку, — рекомендует собеседник «Известий».