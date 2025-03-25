Число задержанных участников протестов в Турции превысило 1,4 тыс.

Полиция Турции с 19 марта 2025 года задержала 1418 человек в связи с протестными акциями, которые начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом 25 марта сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«Никаких уступок не будет сделано тем, кто пытается <...> нападать на наши национальные и моральные ценности, а также на наших сотрудников полиции», — написал Ерликая на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Он уточнил, что в ходе незаконных демонстраций было задержано 1418 подозреваемых, при этом 979 подозреваемых всё еще находятся под стражей, 478 человек будут доставлены в судебные органы в этот день.

Ерликая призвал граждан не поддаваться на провокации, отметив, что любые угрозы общественному порядку будут пресекаться.

Правоохранительным органам выдали ордер на задержание Имамоглу 19 марта. По данным СМИ, в отношении стамбульской администрации начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

Позже в Турции начались массовые протесты в связи с задержанием мэра. Полиция в Стамбуле применяла слезоточивый газ против участников акции протеста. Ерликая 20 марта сообщил, что во время демонстраций в Стамбуле было ранено шесть полицейских. Митинги проходили также в Анкаре.

Мэр Стамбула был арестован 23 марта по решению суда. После в МВД страны сообщили, что Имамоглу временно отстранен от исполнения своих обязанностей. В тот же день почти 15 млн участников праймериз оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) выбрали арестованного мэра единственным кандидатом на участие в вероятных досрочных президентских выборах.