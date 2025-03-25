Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае полностью потушили

Возгорание на нефтебазе в Кавказском районе Кубани полностью ликвидировано. Об этом 25 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На нефтебазе в Кавказском районе полностью ликвидировали пожар, который начался в ночь на 19 марта после удара украинских беспилотников по этому объекту энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Экстренные и спасательные службы в течение семи суток тушили два резервуара и вылившиеся из них нефтепродукты. В устранении пожара принимали участие более 470 человек, включая специалистов из 16 муниципалитетов края и соседних регионов страны.

Кондратьев выразил благодарность всем сотрудникам, кто круглосуточно боролся с огнем, а также тем, кто обеспечивал сотрудников едой и водой.

В результате пожара пострадали два специалиста. Их госпитализировал и оказали всю необходимую помощь. На данный момент они уже выписаны из больницы, заявил Кондратьев.

Пожар на нефтебазе начался 19 марта из-за падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пожару присвоили четвертый ранг сложности.

21 марта на горящей нефтебазе произошел взрыв, в результате которого пострадали двое пожарных. В тот же день удалось ликвидировать горение в обваловании одного из резервуаров.