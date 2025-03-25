На четырех участках пляжей в Анапе зафиксировали новые выбросы мазута
Повторные выбросы мазута после крушения танкеров в Керченском проливе зафиксировали на четырех участках побережья Анапы. Об этом 25 марта сообщили в оперштабе региона.
Уточняется, что нефтепродукты обнаружили около «Пляжного поселка», центрального пляжа Анапы, устья реки Можепсин, а также участка между Витязево и станицей Благовещенская.
«Новые выбросы убирают в первую очередь, далее команды городов и районов продолжают просеивать песок, отделяя его от небольших фракций мазута», — указано в Telegram-канале оперштаба.
15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов были эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по устранению последствий ЧП.