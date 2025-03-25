Карта спецоперации на Украине 25 марта
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 25 марта можно в материале «Известий».
Отмечается, что подразделения группировки войск «Днепр» освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области, а подразделения группировки войск «Запад» взяли под конртоль населенный пункт Мирное в Донецкой Народной Республике. Также подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах», — отметило Минобороны.
В ведомстве также рассказали, что средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 92 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 659 самолетов, 283 вертолета, 48 404 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 490 танков и других боевых бронированных машин, 1531 боевая машина реактивных систем залпового огня, 22 961 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 347 единиц специальной военной автомобильной техники.
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