Нарышкин заявил о сохранении в РФ памяти о бомбардировках Белграда силами НАТО
В России, как и в Сербии, помнят о бомбардировках Белграда силами стран НАТО. Это преступление не должно быть забыто. Об этом 25 марта сообщил директор Службы внешней разведки (СВР), глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном истории борьбы с колониализмом.
«Варварская бомбардировка авиацией стран НАТО одного из красивейших городов Европ — Белграда — и бомбардировки других городов и населенных пунктов, это привело к многочисленным жертвам и разрушениям инфраструктуры», — процитировал ТАСС Нарышкина.
По его словам, это преступление не будет забыто.
Контингент НАТО выступил против Союзной Республики Югославии 24 марта 1999 года. Его наступление продолжалось 78 дней. Главной причиной операции альянс назвал «предотвращение геноцида албанского населения в Косове».
Ранее 25 марта 2025-го стало известно о студенческой акции протеста. Ее участники выступили против строительства отеля на месте здания Генштаба, которое пострадало от бомбежек НАТО в 1999 году.
Протесты студентов в Белграде начались 15 марта. В них приняли участие свыше 30 тыс. студентов, к которым присоединилась колонна из 100 тракторов. Во время акций протеста пострадали 56 человек.