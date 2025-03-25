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Москвичи оценят программу возрождения ВДНХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В проекте «Активный гражданин» проведут викторину и серию голосований, посвященных программе возрождения ВДНХ. Участникам предстоит оценить результаты реставрационных работ и новые объекты, создать рейтинг лучших зон для прогулок и семейного отдыха, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Мы комплексно возрождаем главную выставку страны уже на протяжении 10 лет и за это время не останавливались ни на миг. Большинству павильонов вернули их исторический облик, появились современные музеи, творческие, детские, спортивные и образовательные пространства. Приглашаю москвичей поделиться своим мнением», — отметила Сергунина.

Первое голосование уже стартовало: участникам предлагают оценить отреставрированные объекты. Среди них — Главный и Северный входы, павильоны № 1 «Центральный», № 5 «Физика», № 44 «Кролиководство» и № 58 «Земледелие».

По итогам второго голосования будет составлен рейтинг лучших мест для прогулок на ВДНХ. Среди вариантов будут такие локации, как Центральная аллея, каскад Каменских прудов, Шереметьевская дубрава, экотропа, Мичуринский сад, сирингарий (сиреневый сад).

Кроме того, москвичи определят лучший современный объект выставки: это может быть музей «Атом», центр океанографии и морской биологии «Москвариум», семейный комплекс «Городская ферма», канатная дорога «Воздушный трамвай», ландшафтный аттракцион «Лента Мебиуса» и павильон «Дом российской кухни».

Еще горожане выберут самые полезные услуги и сервисы для посетителей. В списке — бесплатные автобусы, инфоцентры, интерактивные навигационные устройства, экскурсии с сурдопереводом, программа лояльности, мобильное приложение «ВДНХ».

Желающие смогут также проверить свои знания, поучаствовав в викторине. Например, жители столицы попробуют отгадать, сколько статуй девушек украшает фонтан «Дружба народов» или сказки какого писателя вдохновили создателя «Каменного цветка».

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