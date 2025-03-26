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Праздник цветения сакуры в Японии — Ханами: история и традиции, где посмотреть на сакуру

В Японии в конце марта отмечается праздник цветения сакуры ханами
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Каждую весну жители Токио и других японских городов берут плед и идут в парк, чтобы насладиться цветением сакуры. Этому периоду посвящен отдельный праздник — ханами, который получил широкое распространение и в других странах. «Известия» рассказывают, когда зацветает сакура и где полюбоваться цветущими деревьями в Москве и Санкт-Петербурге.

История японского праздника ханами

В японской культуре праздник ханами (дословно — «любование цветами») символизирует зарождение новой жизни и ее быстротечность. А из-за того, что сезон цветения совпадает с периодом сеяния риса, он также является символом плодородия и обильного урожая.

Как и многие другие японские торжества, праздник возник при императорском дворе. Придворные проводили часы под цветущими деревьями, наслаждаясь легкими напитками и салонными играми. Начиная с XVII века традиция вышла в массы и стала неотъемлемой частью национальной культуры. Специально для любования цветами создавались новые сорта, которые культивировались в Японии на протяжении столетий.

Сегодня в мире насчитывается несколько десятков разновидностей сакуры, которую еще называют японской вишней. Это собирательное название растений. Объединяет их то, что они не дают плодов, а выращиваются специально для любования цветами.

Со временем традиция ханами получила большую популярность и во многих других странах мира, включая Россию.

Биолог рассказала, можно ли вырастить сакуру на даче

Когда начинает цвести сакура – 2025

В Японии сакура начинает цвести в начале весны — обычно в период с 20 по 25 марта. Чаще всего на деревьях распускаются розовые или белые соцветия, но бывают и цветы красного, желтого и нежно зеленого оттенков. Длится цветение не более двух недель. А при плохой погоде лепестки облетают уже на пятый день.

Традиционно началом цветения считается появление первых цветков на сакуре сорта Сомэй Ёсино, растущей в древнем буддийском храме Ясукуни в Токио. Как только из бутонов показываются цветы, метеорологи объявляют о начале цветения.

В 2025 году первые цветы на храмовом дереве распустились 24 марта. Японское метеорологическое агентство (Japan Meteorological Agency, JMA) в тот же день сообщило, что на нем появилось более пяти цветков. Это минимальное количество, необходимое для официального объявления открытия сезона в японской столице. Событие произошло на пять дней раньше, чем год назад. В 2024 году сакура зацвела 29 марта.

При этом в южных регионах деревья начинают цвести уже в феврале, а в северных — в апреле-мае. В некоторых европейских странах и в России цветение начинается в середине – конце весны. Например, в 2024 году первая сакура в Москве расцвела 14 апреля.

Как проходит фестиваль сакуры в Японии

Праздник ханами в Японии — неофициальный, поэтому в период его проведения не предусмотрены выходные. Но, несмотря на это, посмотреть на цветущую сакуру всегда собирается большое количество людей.

В дни цветения парки, скверы, аллеи, а также территории буддийских и синтоистских храмов с цветущей сакурой посещает много туристов и местных жителей. Поскольку период цветения относительно короткий, то цветущей сакурой любуются и в дневное, и в вечернее время.

Особенно популярен вечерний осмотр сакуры. В это время суток деревья подсвечивают разными огнями. Иллюминации создают волшебную атмосферу, делая парки и скверы идеальным местом для прогулок и романтических свиданий.

Накануне выходных места, откуда открывается наиболее красивый вид, часто занимают еще с ночи, расстилая под деревьями пластиковые коврики.

Вишни японской нежности
В Москве зацвела сакура

Где полюбоваться цветущей сакурой в Москве и Санкт-Петербурге

Между тем, чтобы посмотреть на цветение сакуры, необязательно отправляться в Японию. Много деревьев японской вишни высажено в парках и садах российских городов. Например, в Москве лучшими местами цветения сакуры признаны Дендрарий и Японский сад, созданный в 80-х годах ландшафтными дизайнерами из Японии.

Для свободного посещения сад открывается в апреле, к началу сезона цветения. Также в столице цветение можно увидеть в «Аптекарском огороде» и Ботаническом саду биофака МГУ.

В Северной столице популярными местами традиционно являются Ботанический сад Петра Великого, сад на Васильевском острове, парк «Серебряный Пруд» и Сад Дружбы, ставший подарком Шанхая Петербургу на 300-летие города.

Ранее «Известия» опубликовали полный список мест, где можно посмотреть цветение сакуры в Москве и Санкт-Петербурге.

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