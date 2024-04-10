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Биолог рассказала, можно ли вырастить сакуру на даче

Биолог Татаренко: для выращивания сакуры нужно самое солнечное место на даче
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Cергей Коньков
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Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко 10 апреля рассказала «Известиям», можно ли вырастить сакуру на участке в центральной части России.

По словам эксперта, сакура — это собирательное название нескольких видов косточковых (сливы, вишни), которые дают несъедобные плоды и выращиваются лишь для любования цветением.

«В России вполне реально выращивать многие виды сакуры, условия их выращивания мало отличаются от общих условий выращивания сливы и вишни. Косточковые породы не переносят заболоченных почв — замокание корневой системы для них критично. Не любят они и торфяных почв с кислой реакцией (ниже pH 5), поэтому в посадочную яму хорошо добавить гравий известковой породы. Низкие участки склонов и любые пониженные участки не пригодны для посадки этих растений из-за застаивания холодных воздушных масс. Если вы решили посадить на даче сакуру, ищите самое солнечное место, защищенное от сильного холодного ветра. Сакура любит глубокий, обильный, но не частый полив. Весной и осенью ее нужно удобрять, чтобы она радовала вас долгое время», — сказала биолог.

Задумываясь о посадке сакуры, учитывайте, что цветение проходит очень быстро, и, если вы не живете на даче постоянно, вы можете просто не успеть его застать, предупредила Татаренко.

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4 апреля биолог Татаренко рассказала «Известиям», как проводить весеннюю обрезку цветов, деревьев и кустарников. По ее словам, садоводу-любителю можно ограничиться санитарной обрезкой — удалением засохших побегов, ветвей, растущих внутрь кроны, больных веток, волчков и поврежденных ветвей. Формирование кроны лучше предоставить специалистам либо проконсультироваться и основательно подготовиться теоретически.

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