Вишни японской нежности

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
На протяжении многих столетий в Японии традиционно встречают весну по цветению сакуры
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Москвичи могут увидеть это удивительное явление в четырех местах: в Главном ботаническом саду имени Цицина, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», Бирюлевском дендропарке и на аллее возле главного здания МГУ
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
5 мая в Бирюлевском дендропарке прошел японский праздник цветения сакуры «Ханами». В парке растет 50 сакур сорта эдзо
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Рощу сакур в дендропарке заложил японский меценат Ютаки Миясини восемь лет назад
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
После раскрытия первых бутонов деревья стоят в цвету всего несколько дней, затем лепестки опадают
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
В Японии это считается символом прекрасного и быстротечности жизни: красота недолговечна и мимолетна и исчезает до того, как успеет превратиться в нечто привычное и будничное
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Японский сад Главного ботанического сада РАН в Москве насчитывает около 250 сакур сортов эдзо-яма и тисима, однако каждый год цветет не более 40 деревьев
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Чтобы посмотреть на цветение и сделать красивые фотографии, москвичам пришлось выстраиваться в очередь
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Сакуру выращивают исключительно в декоративных целях. Необыкновенное цветение полностью компенсирует отсутствие плодов
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Японские вишни в Главном ботаническом саду им. Н. Цицина РАН
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