Клиенты Сбербанка сообщили о проблемах в работе мобильного приложения

Клиенты Сбербанка сообщили, что не могут войти в мобильное приложение, при попытке входа у пользователей появляются уведомления о том, что сервис временно недоступен. О том, что на портале фиксируются мощные сбои, сообщает 24 марта портал Downdetector.

По данным на 14:00, указано, что поступило более тысячи жалоб от пользователей.

«Сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте еще раз через пять минут или позже. Код ошибки: 40-01», — приводит одно из уведомлений «РИА Новости».

Другое сообщение гласит, что на портале возникли неполадки с интернетом. Для их устранения предлагается подключиться к другой мобильной сети или Wi-Fi, а также отключить VPN или выбрать в нем Россию.

Позже в пресс-службе кредитной организации ТАСС сообщили, что на данный момент системы банка уже работают штатно, работа приложения восстановлена.

20 марта в Роскомнадзоре (РКН) «Известиям» сообщили, что неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои. В ведомстве порекомендовали отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров. В тот же день в работе нескольких провайдеров РФ, операторов связи, мессенджеров и маркетплейсов произошел сбой, о чем появились данные в приложении Downdetector.