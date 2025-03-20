Роскомнадзор объяснил сбои в работе некоторых российских сервисов

Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре (РКН) 20 марта.

«Рекомендуем отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров», — добавили там.

Кроме того, в службе уточнили, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования в ближайший месяц проведет плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры. Это необходимо для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета.

Ранее в этот день в работе нескольких провайдеров РФ, операторов связи, мессенджеров и маркетплейсов произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию доступности сайтов и приложений Downdetector.

24 января в работе Рунета также произошли массовые сбои. Многие пользователи пожаловались на плохую загрузку сайтов. Проблемы наблюдались в работе ряда мессенджеров.