Временные ограничения полетов ввели в аэропортах Волгограда и Саратова
Временные ограничения введены на работу в аэропортах Волгограда и Саратова. Об этом 23 марта сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах Волгоград, Саратов», — говорится в сообщении.
Службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил он.
Ранее, 22 марта, временные ограничения ввели на работу аэропорта Казани. Позднее в тот же день их сняли.