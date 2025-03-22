Временные ограничения ввели на работу аэропорта Казани
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани. Об этом 22 марта сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 18:36 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — говорится в сообщении.
Службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил он.
Ранее, 20 марта, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Самары и Саратова. Позднее в тот же день их сняли.