В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Самары и Саратова на прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС) действуют временные ограничения. Об этом 20 марта сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах Самара, Саратов», — проинформировал он в своем Telegram-канале.
Накануне в аэропортах Нижнего Новгорода и Казани были введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских ВС. Позднее ограничения были введены также в Нижнекамске.