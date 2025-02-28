Вокзал для своих: охране в аэропортах выдадут пистолеты, каски и ружья

Охрану аэропортов и вокзалов усилят новыми видами вооружения и обмундирования , узнали «Известия». К привычным электрошокерам, резиновым дубинкам и наручникам на пунктах досмотра добавятся пистолеты, а на периметре — каски, охотничьи ружья и модернизированные средства противодействия БПЛА . Минтранс разработал перечень вооружения для сил транспортной безопасности, постановление должно вступить в силу с 1 сентября . По мнению экспертов, расширение перечня спецсредств обусловлено современными реалиями.

Какое оружие получат силы транспортной безопасности

Минтранс расширяет перечень вооружения и обмундирования сил транспортной безопасности (СТБ). По поручению заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко разработано постановление, которое уточняет уже имеющийся список спецсредств, а также порядок комплектования ими подразделений служб транспортной безопасности .

В пояснительной записке говорится, что число актов незаконного проникновения на режимные транспортные объекты возросло и потребовались новые средства для противодействия угрозам . Сейчас сотрудникам СТБ полагаются резиновые дубинки, электрошокеры, искровые разрядники, короткоствольное оружие, бронежилеты и прочее.

Проект постановления правительства позволит дооснастить сотрудников защитными касками, средствами принудительной остановки транспорта, а ведущих наблюдение на периметре охраняемой территории — длинноствольными ружьями, которыми ранее оснащали группы быстрого реагирования . В комплекте к каждому ружью положено по 50 патронов неснижаемого запаса и 200 на учебную стрельбу в год, говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

Кроме того, в перечень добавятся механические распылители, аэрозольные устройства со слезоточивыми или раздражающими веществами, а также средства отечественного производства для принудительной остановки транспорта .

Также в документе уточняется применение средств против беспилотников. Причем сотрудников транспортной безопасности научат нейтрализовывать не только воздушные цели, но и надводные и подводные аппараты, а также наземный беспилотный транспорт при попытке незаконно проникнуть на охраняемые территории . Президент РФ Владимир Путин еще в январе 2024 года подписал закон, который официально разрешает сотрудникам российских служб транспортной безопасности сбивать обнаруживаемые беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В проекте постановления определены и категории сотрудников, которые впервые получат пистолеты или револьверы. Это персонал СТБ, осуществляющий дополнительный и повторный досмотр пассажиров, а также наблюдение за подозрительными гражданами . Сейчас пистолетами вооружаются сотрудники, обеспечивающие пропускной режим на охраняемых объектах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При этом с 1 марта 2025 года вступает в силу новый приказ Минтранса, позволяющий силам транспортной безопасности задерживать подозрительных граждан для повторного досмотра и проведения собеседования в специально отведенных помещениях.

Минтранс подготовил проект постановления в контексте реорганизации сил транспортной безопасности. Как сообщается в пояснительной записке, эти шаги позволят повысить защищенность транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. Постановление должно вступить в силу 1 сентября 2025 года.

— Подразделения транспортной безопасности были созданы, так как вневедомственная охрана и МВД не могут в полной мере выполнять сложные задачи на территории режимных объектов , — рассказал «Известиям» главный редактор портала Avia.ru авиаэксперт Роман Гусаров. — Поэтому транспортным объектам приходится набирать штат сотрудников, которые обучаются работе в условиях сложного механизма транспортной инфраструктуры .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Они должны понимать логику работы этого организма и, не мешая его деятельности, обеспечивать охрану. Сотрудники МВД и вневедомственная охрана могут помогать следить за периметром охраняемой территории , отметил эксперт.

По словам Романа Гусарова, СТБ в зависимости от объекта охраны выполняют разные функции. Одни обеспечивают досмотр пассажиров внутри терминалов, другие осуществляют пропускной режим, досматривают транспорт на воротах. Третьи охраняют периметр от незаконного проникновения, а с недавних пор для СТБ добавилась функция борьбы с беспилотными аппаратами . Для разных нужд потребовались свои виды вооружения.

По его словам, если экипажи самолетов обходятся наручниками, то на земле нужны более убедительные средства. Пистолеты — это оружие ближнего боя, они подойдут для терминалов, а вот ружья нужны для охраны открытых пространств , полагает эксперт.

— С помощью в том числе охотничьих ружей на СВО отстреливаются беспилотники , — добавил Роман Гусаров. — В состав каждого подразделения входит боец с многозарядным ружьем и с патронами с дробью. Подобная практика пригодится и для аэропортов или иных режимных объектов, куда пытаются незаконно проникнуть беспилотники .

— Охотничье оружие пригодится и для отстрела диких животных, которые нередко проникают на территорию аэропортов, в особенности в регионах. Представьте, если лось или медведь выбегут на взлетную полосу перед взлетающим или садящимся лайнером , — отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как сообщили «Известиям» в РЖД, СТБ действуют не только в аэропортах, но на всех режимных объектах транспортной инфраструктуры, в том числе и на железной дороге . Компания в своей деятельности руководствуются всеми нормами, установленными государством в сфере транспортной безопасности, добавили в ее пресс-службе.

В Минтрансе отказались от комментариев. «Известия» также направили запросы в МВД и аэропорты.

Угроза БПЛА для аэропортов

— В России сложилась уникальная ситуация, когда аэропорты работают в условиях постоянной угрозы незаконного проникновения. Для самолетов опасны беспилотники даже без бомбы. При столкновении они способны повредить двигатели воздушного лайнера с непредсказуемыми последствиями . И это новая террористическая угроза для всех гражданских аэропортов в мире, — сказал «Известиям» основатель сервиса безопасности полетов RunAvia, авиаэксперт Андрей Патраков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Нередко запускается план «Ковер», и воздушное пространство закрывается. Никто в мире не имеет такого опыта, поэтому неудивительно, что риски для гражданской авиации полностью не устранены.

— Работа сил транспортной безопасности часто не согласована , — отметил генеральный директор «Аврора-БАС» Дмитрий Третьяков. — Функции защиты возложены на объекты транспортной безопасности, которые действуют часто самостоятельно. Можно разрешить БПЛА летать, а потом гоняться за ними с ружьями. Но не всякий охранник с первого раза попадет во враждебный беспилотник. Средства радиоэлектронной борьбы тоже не всегда эффективны .