Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняли
Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняли. Об этом 22 марта сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram.
«В аэропорту Казань в 19:18 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Представитель Росавиации добавил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были переведены два самолета, совершавших рейс в Казань.
О введении ограничений на работу аэропорта сообщалось ранее в этот день. Мера была введена для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.