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Бывший прокурор штата Вирджиния скончалась в возрасте 43 лет

WP: бывший прокурор штата Вирджиния скончалась в возрасте 43 лет
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Фото: TASS/AP/Mark Schiefelbein
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В США бывший прокурор штата Вирджиния, 43-летняя Джессика Абер, была найдена мертвой в своем доме. Об этом 22 марта сообщает газета The Washington Post (WP).

«Джессика Абер, опытный прокурор, ставшая одной из немногих женщин, возглавивших престижную прокуратуру США в Северной Вирджинии, скончалась ночью у себя дома в Александрии, сообщили ее бывшие коллеги», — уточняет издание.

Женщина была выдвинута на должность по инициативе 46-го президента США Джо Байдена в 2021 году. За два месяца до своей смерти Абер сложила прокурорские полномочия, «чтобы дать возможность президенту [США] Дональду Трампу выбрать ее преемника», напоминает WP.

«Хотя мы опустошены этой потерей, каждый из нас в Восточном округе Вирджинии будет брать с нее пример и стремиться соответствовать этому стандарту. Джесс была гордой жительницей Вирджинии со школы до колледжа и на протяжении всей своей карьеры. <…> Мы остаемся преданными делу ее жизни, стремлению к справедливости, как она бы хотела», — заявил действующий прокурор США по Восточному округу Вирджинии Эрик Сиберт.

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3 февраля президент США Дональд Трамп объявил о назначении Джо Кента главой Национального контртеррористического центра. Трамп отметил, что Кент знает «ужасную цену терроризма»: его жена погибла в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

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