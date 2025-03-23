В ХАМАС заявили о готовности обсудить прекращение огня в Газе
Радикальное палестинское движение ХАМАС готово «проявить гибкость» в ходя переговоров для достижения прекращения огня в секторе Газа и выводе военных Израиля из региона. Об этом 22 марта заявили представители движения во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре.
«Члены делегации ХАМАС подчеркнули, что считают необходимым, чтобы Израиль соблюдал соглашение о прекращении огня, а также заявили, что движение придерживается сделки и готово проявить всю необходимую гибкость ради заключения соглашения о всеобъемлющей приостановке боевых действий в секторе Газа, обмене заложников и выводе израильских военных из анклава», — сообщило движение в Telegram-канале.
В рамках встречи делегацию ХАМАС возглавил Халиль аль-Хейя, лидер переговорной группы организации.
18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении военных операций против ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.