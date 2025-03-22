При атаке БПЛА по многоэтажке в Ростове-на-Дону повреждено 16 квартир
В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному дому в Пролетарском районе в Ростове-на-Дону пострадали 16 квартир. Об этом в субботу, 22 марта, сообщил мэр Александр Скрябин.
«По уточненным данным, в ходе осмотра было выявлено 16 поврежденных квартир. Выбиты стекла и рамы на нескольких этажах», — написал он в своем Telegram-канале.
Скрябин рассказал, что в квартирах установили тепловой контур, выполнили замеры и направили их для изготовления новых оконных блоков.
Кроме того, были составлены акты утраченного имущества жителей пострадавших квартир, добавил глава города.
Об атаке вражеского БПЛА по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону, в результате которой пострадали два человека, стало известно вечером 21 марта. Врио губернатора Юрий Слесарь сообщил, что взрыв вражеского беспилотника произошел на уровне 17-го этажа в высотке в Пролетарском районе. Позже он уточнил, что пострадавшие получили резаные раны. Соблюдение прав пострадавших ростовчан на контроле у местной прокуратуры.