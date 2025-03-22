Вулин рассказал о сумме переведенных в Сербию от USAID средств с начала года

С начала этого года Агентство по международному развитию США (USAID) перевело в Сербию свыше $40 млн. Об этом 22 марта сообщил вице-премьер страны Александр Вулин.

«Только с начала 2025 года USAID перевело свыше $40 млн. Они только начали, пока их не остановили. И учитывайте, что здесь есть и другие многочисленные фонды», — сказал Вулин «РИА Новости».

Он добавил, что в Сербии работают и все фонды из Германии: левые, правые и зеленые.

15 марта в Сербии начались массовые демонстрации. Протестная акция студентов предполагала блокировку ключевых точек сербской столицы. По последним данным от президента страны Александра Вучича, в ходе протестов пострадали 56 человек.

Поводом для начала антиправительственных митингов с ноября 2024 года послужила гибель 16 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Саде. 21 марта председатель комитета парламента страны по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что демонстрации в Сербии не могут проходить без участия западных спецслужб.