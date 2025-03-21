Число погибших из-за обрушения на вокзале в Нови-Саде увеличилось до 16
Число жертв обрушения козырька на вокзале в сербском Нови-Саде увеличилось до 16. Соответствующая информация была опубликована 21 марта на сайте Военно-медицинской академии Сербии.
«Пациент В.С. 2006 года рождения, получивший тяжелую травму в результате падения козырька крыши в Нови-Саде, 29 января поступивший в Военно-медицинскую академию после лечения в клиническом центре Воеводины, умер 21 марта», — отметили в академии.
Также в заявлении уточняется, что, несмотря на все принятые меры лечения и максимальную самоотверженность персонала, пациент умер от сложных травм и вызванных ими осложнений.
Навес железнодорожного вокзала обрушился в городе Нови-Саде 1 ноября прошлого года. Власти Сербии объявили 2 ноября днем траура по погибшим.
После случившегося, 4 ноября 2024 года, министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич решил покинуть свою должность. Президент Сербии Александр Вучич в том же месяце заявил, что эта отставка — «только начало» и в ближайшем будущем в стране пройдет череда увольнений.