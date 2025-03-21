Реклама
Прямой эфир
Общество
Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Мир
Bloomberg сообщило о дефиците пороха и взрывчатки в Европе
Мир
Эрдоган назвал уличным террором протесты из-за задержания мэра Стамбула
Мир
США согласились на исключение из санкций для Венгрии по оплате газа из России
Мир
Вершинин обсудил с послом Турции доступ сельхозпродукции РФ на мировые рынки
Мир
Путин и эмир Катара отметили важность сохранения единства Сирии
Мир
Принц Уильям посетил базу НАТО в Эстонии и проехался на танке Challenger 2
Мир
Глава ВГА Харьковской области заявил о мобилизации инвалидов в ВСУ
Мир
Трамп пообещал выплатить застрявшим на МКС астронавтам сверхурочные
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в регионах
Мир
Трамп заявил о появлении контуров соглашения по Украине после контактов с Путиным
Мир
В ЮНЕСКО назвали таяние ледников угрозой для 2 млрд человек
Мир
Шойгу сообщил Ким Чен Ыну о внимании Путина ко всем договоренностям с КНДР
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Постпред РФ в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине
Спорт
Овечкин поддержал идею лидеров РФ и США провести матч между игроками КХЛ и НХЛ
Мир
Келлог назвал Киев инициатором телефонного разговора Трампа и Зеленского

Число погибших из-за обрушения на вокзале в Нови-Саде увеличилось до 16

0
EN
Фото: Global Look Press/Predrag Milosavljevic
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Число жертв обрушения козырька на вокзале в сербском Нови-Саде увеличилось до 16. Соответствующая информация была опубликована 21 марта на сайте Военно-медицинской академии Сербии.

«Пациент В.С. 2006 года рождения, получивший тяжелую травму в результате падения козырька крыши в Нови-Саде, 29 января поступивший в Военно-медицинскую академию после лечения в клиническом центре Воеводины, умер 21 марта», — отметили в академии.

Также в заявлении уточняется, что, несмотря на все принятые меры лечения и максимальную самоотверженность персонала, пациент умер от сложных травм и вызванных ими осложнений.

Протест на прочность: в Сербии сформируют новое правительство на фоне митингов
Может ли оппозиция войти в кабинет министров и кому выгодны подобные акции

Навес железнодорожного вокзала обрушился в городе Нови-Саде 1 ноября прошлого года. Власти Сербии объявили 2 ноября днем траура по погибшим.

После случившегося, 4 ноября 2024 года, министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич решил покинуть свою должность. Президент Сербии Александр Вучич в том же месяце заявил, что эта отставка — «только начало» и в ближайшем будущем в стране пройдет череда увольнений.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025