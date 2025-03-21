Депутат парламента Сербии заявил о влиянии западных спецслужб на протесты

Массовые демонстрации в Сербии не могут проходить без участия западных спецслужб. Об этом 21 марта в интервью «Известиям» заявил председатель комитета парламента страны по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

По его словам, в каждом университете Сербии создаются некие студенческие пленумы, о составе которых ничего не известно.

«По некоторым моим сведениям, там профессора в основном стоят, деканы, профессора, лекторы, которые этим процессом управляют, которые, возможно, очень сильно связаны с западными службами», — отметил Станоевич.

Политик подчеркнул, что, участвуя в этих встречах, большинство студентов зачастую не понимают, что ими кто-то манипулирует.

«Они сами выходят [на протесты], и это действительно так. Но кто приносит решение, куда идти, каким образом, что, какие планы и так далее. <...> Тут как раз кроется опасность, что с этими профессорами и ректорами работают западные службы и они через них координируют эти процессы», — указал Станоевич.

Демонстрации начались в Белграде ранним утром 15 марта. Протестная акция студентов предполагала блокировку ключевых точек сербской столицы. По последним данным от президента страны Александра Вучича, в ходе протестов пострадали 56 человек.

Поводом для начала антиправительственных митингов с ноября 2024 года послужила гибель 16 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Саде.