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Уиткофф рассказал о подарке Путина для Трампа

Уиткофф: Путин передал Трампу портрет президента США
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент России Владимир Путин передал американскому лидеру Дональду Трампу его портрет, который написал российский художник. Об этом 22 марта сообщил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано на YouTube-канале.

«Президент Путин заказал ведущему российскому художнику прекрасный портрет президента Трампа и передал его мне», — сказал Уиткофф.

Он добавил, что после передачи портрета он привез и отдал его президенту США.

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Тогда же Уиткофф заявил о возможной встрече Трампа и Путина в ближайшие месяцы. Он отметил, что у Трампа во время его первого срока были прекрасные отношения с Путиным.

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор российского лидера и его американского коллеги Трампа. Во время беседы они обменялись мнениями по украинскому конфликту, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

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