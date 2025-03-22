Уиткофф рассказал о подарке Путина для Трампа

Президент России Владимир Путин передал американскому лидеру Дональду Трампу его портрет, который написал российский художник. Об этом 22 марта сообщил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано на YouTube-канале.

«Президент Путин заказал ведущему российскому художнику прекрасный портрет президента Трампа и передал его мне», — сказал Уиткофф.

Он добавил, что после передачи портрета он привез и отдал его президенту США.

Тогда же Уиткофф заявил о возможной встрече Трампа и Путина в ближайшие месяцы. Он отметил, что у Трампа во время его первого срока были прекрасные отношения с Путиным.

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор российского лидера и его американского коллеги Трампа. Во время беседы они обменялись мнениями по украинскому конфликту, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.