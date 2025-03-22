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В Германии предложили отменить пособия для украинских беженцев

Focus: в Германии захотели отменить пособия для беженцев с Украины
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Фото: Global Look Press
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В Германии предложили отменить выплату пособий украинским беженцам. Идею выдвинули члены фракций ХДС (партия Христианско-демократический союз) / ХСС (партия Христианско-социальный союз) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Об этом сообщило издание Focus в четверг, 20 марта.

«Многие политики надеются, что, если в будущем украинцы перестанут получать доход гражданина, это позволит сэкономить средства в социальном бюджете, больше беженцев будут искать работу, а некоторые даже могут вернуться на родину», — сказано в публикации.

Отмечается, что также такое решение устранит неравенство между украинцами и беженцами из других стран. В настоящее время граждане Украины получают пособие незамедлительно, в то время как другие должны прежде пройти процедуру предоставления убежища.

«Теперь есть две возможности: либо будущее правительство под руководством вероятного канцлера Фридриха Мерца (лидер ХДС. — Ред.) будет настаивать на том, чтобы ЕС разрешил директиве прекратить свое действие в 2026 году. С этого момента вновь прибывшим украинцам придется проходить процедуру предоставления убежища, и поэтому они не будут иметь прямого права на получение пособия для граждан», — сказано в статье.

Другой предложенный вариант решения проблемы — внесение поправок в законодательство, которые позволили бы прекратить выплаты пособий без нарушения директивы Евросоюза по предоставлению убежища.

При этом, как отмечают политики, немаловажным плюсом станет поиск работы украинцами, которые сейчас живут на пособия.

«Необходимо обеспечить, чтобы все беженцы, имеющие надежные перспективы остаться в стране, могли быстро найти работу», — подчеркнул представитель Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Андре Бергеггер.

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Ранее, 8 марта, депутат Европейского парламента, член «Альтернативы для Германии» Максимилиан Крах заявил, что вливание средств в украинский конфликт разрушает немецкую экономику.

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