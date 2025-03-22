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Ковентри анонсировала обсуждение вопроса о возвращении спортсменов из РФ на Олимпиаду

Ковентри: вопрос возвращения спортсменов из России обсудят с целевой группой
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри обсудит возможность возвращения отстраненных российских спортсменов на Олимпийские игры. Об этом 21 марта она заявила в эфире телеканала Sky News.

«Вернется ли Россия к зимним Играм в Милане? Мы обсудим это с рабочей группой», — сказала она.

При этом Ковентри подчеркнула, что выступает против отстранения от участия спортсменов из-за военных действий, которые проводят их страны.

«Наша ответственность — обеспечить безопасность спортсменов во время Олимпиады, а также защитить и поддержать их. Это сложный баланс. Но в конечном итоге я верю, что лучше всего для нашего движения гарантировать, что все спортсмены будут представлены», — указала глава МОК.

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20 марта Международный олимпийский комитет сообщил, что Ковентри стала первой женщиной на посту президента организации. Бывшая пловчиха и двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри завершила спортивную карьеру в 2016 году, но еще за четыре года до этого возглавила комиссию спортсменов МОК. В должность президента организации она вступит 23 июня текущего года. В тот же день с вступлением в должность ее поздравил президент России Владимир Путин.

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