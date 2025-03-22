Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 47 БПЛА над регионами России
Мир
Трамп лишил Камалу Харрис и Хиллари Клинтон доступа к секретной информации
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 поразили военную технику ВСУ в белгородском приграничье
Мир
В Германии предложили отменить пособия для украинских беженцев
Армия
Мотострелковые подразделения отразили атаки безэкипажных катеров ВСУ
Мир
В Братиславе прошел крупнейший антиправительственный митинг на 10 тыс. человек
Мир
WP узнала о планах МВБ США сократить «препятствующий» миграционной политике штаб
Мир
Corriere della Sera сообщила об отказе Италии помочь США с поставками яиц
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 22 марта
Мир
Politico сообщила о риске вербовки иностранными спецслужбами экс-сотрудников ЦРУ
Мир
СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США
Мир
Суд Румынии поместил под арест финансиста кампании Джорджеску
Политика
Россиян начнут штрафовать за рекламу в Instagram, Facebook и Twitter
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Politico сообщило о беспокойстве в ЕС из-за больших расходов Германии
Экономика
Более 40% компаний допускают сокращение штата в 2025 году
Политика
Депутат предложил отменить критерии нуждаемости для многодетных при получении льгот
Сюжет:

Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

0
EN
Фото: Global Look Press/Osamah Yahya
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Йеменские хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом в субботу, 22 марта, заявил представитель шиитского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Заявление ВС Йемена относительно проведения двух военных операций. Первая была нацелена на аэропорт Бен-Гурион в оккупированном Яффо с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». <...> Мы предупреждаем все авиакомпании, что аэропорт Бен-Гурион стал небезопасным для воздушного движения»‚ — говорится в обращении, опубликованном в Х (бывш. Twitter).

Вторая операция была нацелена на ряд военных кораблей, принадлежащих авианосцу USS Harry Truman в Красном море.

Ударная дипломатия: США давят на Иран через обстрелы хуситов
Как Тегеран реагирует на американские предложения по ядерной программе и что о новом витке эскалации в регионе говорят в Москве

18 марта йеменские хуситы впервые с января этого года обстреляли территории Израиля в ответ на возобновление военных действий в секторе Газа. Военно-политическое шиитское движение «Ансар Аллах» также атаковало военно-воздушную базу Неватим на юге Израиля. Позже телеканал Al Masirah отметил, что йеменские хуситы планируют продолжать военную эскалацию в поддержку ХАМАС.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025