Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Йеменские хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом в субботу, 22 марта, заявил представитель шиитского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Заявление ВС Йемена относительно проведения двух военных операций. Первая была нацелена на аэропорт Бен-Гурион в оккупированном Яффо с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». <...> Мы предупреждаем все авиакомпании, что аэропорт Бен-Гурион стал небезопасным для воздушного движения»‚ — говорится в обращении, опубликованном в Х (бывш. Twitter).

Вторая операция была нацелена на ряд военных кораблей, принадлежащих авианосцу USS Harry Truman в Красном море.

18 марта йеменские хуситы впервые с января этого года обстреляли территории Израиля в ответ на возобновление военных действий в секторе Газа. Военно-политическое шиитское движение «Ансар Аллах» также атаковало военно-воздушную базу Неватим на юге Израиля. Позже телеканал Al Masirah отметил, что йеменские хуситы планируют продолжать военную эскалацию в поддержку ХАМАС.