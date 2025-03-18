Хуситы заявили о первой с января атаке по Израилю
Йеменские хуситы впервые с января этого года обстреляли территории Израиля в ответ на возобновление военных действий в секторе Газа. Об этом 18 марта сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Военно-политическое шиитское движение «Ансар Алла» атаковало военно-воздушную базу Неватим на юге Израиля.
«Наши вооруженные силы нанесли удар по авиабазе Неватим израильского врага гиперзвуковой ракетой <…>. Операция достигла своей цели... Мы намерены расширить масштабы своих целей в Израиле в ближайшие часы и дни, если военные действия в секторе Газа не прекратятся», — заявил Сариа в соцсети X (бывш. Twitter).
Ранее в этот день сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала ракетный обстрел со стороны Йемена. Ранним утром ЦАХАЛ заявила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе.
Журналист Барак Равид заявил, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе. Позже телеканал Al Masirah отметил, что йеменские хуситы планируют продолжать военную эскалацию в поддержку ХАМАС.