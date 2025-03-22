Политолог указал на невозможность Республики Сербской повлиять на политику БиГ

Республика Сербская на настоящий момент не имеет возможности противостоять устоявшемуся политическому порядку Боснии и Герцеговины (БиГ). Таким мнением с «Известиями» 21 марта поделился политолог Иван Мезюхо.

Ранее в этот день президент Республики Сербской (РС), энтитета Боснии и Герцеговины, Милорад Додик в соцсети X сообщил, что, по его мнению, необходимо достичь нового соглашения об устройстве БиГ либо разделить ее мирным путем. Он также подчеркнул, что в будущем ни одно решение центральных органов власти БиГ не должно быть реализовано без согласия Народной скупщины (парламента) энтитета.

«Я думаю, сегодня мы должны констатировать, что у Республики Сербской недостаточно сил для того, чтобы противостоять сложившейся политической системе в Боснии и Герцеговине. Силы действительно не равны», — прокомментировал Мезюхо.

Он отметил, что события в Боснии и Герцеговине, связанные с политической цензурой в отношении руководства Республики Сербской, необходимо рассматривать в контексте политической турбулентности в Сербии. Собеседник обратил внимание, что не просто так происходит одновременная попытка раскачки политической ситуации и в БиГ, и в Сербии.

«Очевидно, через Боснию и Герцеговину глубинное государство США в лице продемократических элит качает Ближний Восток. Национальным политическим элитам необходимы новые войны, новые кризисы и конфликты, которые, с одной стороны, будут расшатывать устоявшиеся основы в Европе, с другой стороны, подтачивать власть [президента США] Дональда Трампа, потому что любые кризисы и войны сегодня могут отвлечь его от тех грандиозных планов по модернизации, прежде всего, внутриамериканской экономики и всей социально-политической жизни», — пояснил эксперт.

Так, добавил он, в этом контексте провокации на Балканах — это одно из лучших географических направлений, где ситуация «может взорваться, как пороховая бочка». Мезюхо также указал, что БиГ — удивительное государственное образование, которое управляется «пришлым человеком», верховным представителем.

«Уже давно понятно, что верховный представитель [БиГ Кристиан Шмидт] руководствуется не интересами местных жителей, а теми соображениями и указаниями, которые он получает на Западе непосредственно у продемократических политических элит. <...> Транснациональные элиты намерены взорвать ситуацию на Балканах, понимая, насколько там шаткий мир и что одной зажженной спички достаточно для того, чтобы организовать большую войну», — высказался политолог.

До этого, 12 марта, сообщалось, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) постановила задержать президента и премьер-министра Республики Сербской Милорада Додика и Радована Вишковича.

Суд Боснии и Герцеговины 26 февраля заочно приговорил Додика к году тюремного заключения и вынес запрет на политическую деятельность в течение шести лет. Это решение может быть обжаловано.

В МИД РФ назвали приговор Додику «неприкрытым издевательством над основами правового государства». Президент Республики Сербской, в свою очередь, указал, что автономия не примет приговор во внимание, потому что он основан на решении Шмидта — иностранца, у которого без назначения ООН нет легитимных полномочий.