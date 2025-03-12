Прокуратура БиГ постановила задержать президента Республики Сербской Додика

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) постановила задержать президента и премьер-министра Республики Сербской Милорада Додика и Радована Вишковича. Об этом 12 марта сообщила газета Dnevni Avaz.

Уточняется, что политиков обвиняют в якобы посягательстве на конституционный строй.

«Постановление подписал прокурор Чазим Хасанспахич, который вменяет им «нападение на конституционный порядок», — указано в публикации.

Адвокат Додика Горан Бубич заявил, что в качестве законного представителя президента он не был проинформирован о существовании повестки, которая была вручена прокуратурой Боснии и Герцеговины.

Суд Боснии и Герцеговины 26 февраля заочно приговорил Додика к году тюремного заключения и вынес запрет на политическую деятельность в течение шести лет. Это решение может быть обжаловано.

В тот же день сербское издание Vreme рассказало, что в июне 2023 года Додик подписал указ, согласно которому решения Конституционного суда БиГ считались недействительными на территории Республики Сербской. В результате в августе того же года президенту автономии предъявили уголовное обвинение о неподчинении утвержденному Советом Безопасности (СБ) ООН высокому представителю по БиГ Кристиану Шмидту.

В МИД РФ назвали приговор Додику «неприкрытым издевательством над основами правового государства». Президент Республики Сербской, в свою очередь, указал, что автономия не примет приговор во внимание, потому что он основан на решении Шмидта — иностранца, у которого без назначения ООН нет легитимных полномочий.