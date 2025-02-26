Додик заявил, что Республика Сербская не примет во внимание приговор суда БиГ

Республика Сербская (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) не примет во внимание приговор, вынесенный судом Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом 26 февраля заявил президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью телеканалу «Россия 1».

«Это решение, по сути, принято иностранцем, который не был назначен ООН и не имеет на это легитимных полномочий. Вполне естественно, единственное, что можно сделать в такой ситуации, — не принимать во внимание решение этого суда», — сказал Додик.

По его словам, если власти БиГ продолжат «нести свою чушь», то Республике Сербской придется защищаться.

Ранее в этот день сообщалось, что суд Боснии и Герцеговины заочно приговорил Додика к году тюремного заключения по делу о несоблюдении решений высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта. Также ему запрещено на протяжении шести лет заниматься политической деятельностью.

Отмечается, что речь идет о решении суда первой инстанции, которое может быть обжаловано.