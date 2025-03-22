Делегации США и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии 23 марта

Представители США 23 марта планируют провести встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии. Мероприятие пройдет за день до встречи американской стороны с дипломатами из России. Об этом 21 марта рассказала журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X (бывш. Twitter).

«Техническая команда США намерена встретиться с украинскими чиновниками в воскресенье в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, перед дискуссиями в понедельник с россиянами», — заявила она.

При этом советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и госсекретарь США Марко Рубио не планируют посещать эту встречу.

«Если в Эр-Рияде будет достигнут прогресс с российской командой, то техническая группа США может снова встретиться с украинской командой позднее в понедельник», — указала журналистка.

20 марта спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог анонсировал «непрямые переговоры» между Москвой и Киевом в Саудовской Аравии. По словам дипломата, такой подход поможет сделать первый шаг в направлении к разрешению украинского кризиса. В тот же день стало известно, что в составе делегации РФ на переговорах с США 24 марта не будет представителей МИДа.