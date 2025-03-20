В составе делегации РФ на переговорах с США 24 марта не будет представителей МИДа
В составе российской делегации на переговорах с США, которые пройдут 24 марта в Эр-Рияде, не будет высокопоставленных лиц от Министерства иностранных дел. Об этом 20 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИДа», — заявила она ТАСС.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал переговоры России и США ранее в этот день. Он уточнил, что российскую экспертную группу возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.