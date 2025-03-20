Келлог анонсировал непрямые переговоры между РФ и Украиной в Саудовской Аравии
Представители США планируют провести «непрямые переговоры» между Москвой и Киевом во время встречи в Саудовской Аравии, чтобы получить представление об условиях обеих сторон о прекращении огня. Об этом 20 марта заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
«Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах», — сообщил он в беседе с американским журналистом Гленном Беком.
По словам дипломата, такой подход поможет сделать первый шаг в направлении к разрешению украинского кризиса.
«Вы по сути говорите [одной стороне]: «Хорошо, каковы ваши условия?» Вы поворачиваетесь к другой стороне: «Каковы ваши условия?» — уточнил он принцип таких «непрямых переговоров».
В тот же день стало известно, что в составе делегации РФ на переговорах с США 24 марта не будет представителей МИДа. 19 марта спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф заявил, что Трамп и президент РФ Владимир Путин могут встретиться в Саудовской Аравии. Он также выразил мнение, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто в течение «пары недель».