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Келлог анонсировал непрямые переговоры между РФ и Украиной в Саудовской Аравии

Кит Келлог: РФ и Украина проведут непрямые переговоры в Саудовской Аравии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Представители США планируют провести «непрямые переговоры» между Москвой и Киевом во время встречи в Саудовской Аравии, чтобы получить представление об условиях обеих сторон о прекращении огня. Об этом 20 марта заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах», — сообщил он в беседе с американским журналистом Гленном Беком.

По словам дипломата, такой подход поможет сделать первый шаг в направлении к разрешению украинского кризиса.

«Вы по сути говорите [одной стороне]: «Хорошо, каковы ваши условия?» Вы поворачиваетесь к другой стороне: «Каковы ваши условия?» — уточнил он принцип таких «непрямых переговоров».

Сдвиг в отношениях РФ и США и некрасивая сделка для Украины. Что пишут СМИ

В тот же день стало известно, что в составе делегации РФ на переговорах с США 24 марта не будет представителей МИДа. 19 марта спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф заявил, что Трамп и президент РФ Владимир Путин могут встретиться в Саудовской Аравии. Он также выразил мнение, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто в течение «пары недель».

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