В Кремле рассказали об обсуждениях кандидатуры переговорщика от РФ с США

Москва пока не выбрала главного переговорщика с Вашингтоном, который представит российскую сторону на переговорах в Джидде 23 марта, однако эта тема находится в процессе обсуждения. Об этом 20 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Этот вопрос частично затрагивался в ходе последних переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, отметил он.

«Они (Путин и Трамп. — Ред.) говорили о том, кто мог бы представлять страны на таких переговорах, эта тема упоминалась действительно. И вчера также об этом шла речь в ходе телефонного разговора [помощника президента РФ] Юрия Ушакова с его коллегой, господином [Майклом] Уолтцем», — заявил Песков в ходе брифинга.

Российская сторона рассчитывает, что переговоры на экспертном уровне продолжатся в ближайшие дни, и оба президента говорили о необходимости таких переговоров, добавил Песков.

Переговоры российско-американской делегации в Саудовской Аравии действительно должны скоро состояться. Однако они могут пройти не в воскресенье, 23 марта, как планировалось, уточнил пресс-секретарь. Сейчас согласовываются аспекты их проведения. О том, кто будет представлять на них Россию, Кремль своевременно сообщит.

«Президенты говорили также о возобновлении черноморской инициативы, там тоже очень много нюансов, которые надо обсуждать. Вы помните, что у нас был достаточно богатый опыт реализации черноморской инициативы. Мы выполняли тогда все условия, но условия по отношению к нам выполнены так и не были», — уточнил Песков тему предстоящей встречи.

Он указал, что все детали инициативы в Черном море и другие аспекты украинского урегулирования нужно обсудить «на берегу».

Уолтц 19 марта заявил, что провел телефонный разговор с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине. В ходе него стороны договорились, что их технические команды встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни.

В тот же день спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф заявил, что Трамп и Путин могут встретиться в Саудовской Аравии. Он также выразил мнение, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто в течение «пары недель».