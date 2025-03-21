Трамп пообещал выплатить застрявшим на МКС астронавтам сверхурочные
Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме 21 марта заявил, что готов лично оплатить сверхурочную работу американских астронавтов, застрявших на Международной космической станции (МКС).
«Мне об этом никто никогда не говорил. Если понадобится, я оплачу всё из своего личного кармана», — сказал Трамп, комментируя информацию о том, что астронавты до сих пор не получили выплаты за сверхурочную работу на станции.
При этом американский лидер добавил, что считает сумму, которая причитается участникам космической миссии, слишком маленькой с учетом того, через что они прошли.
Днем ранее американская газета The New York Times сообщила, что Национальное аэрокосмическое управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) не выплатило сверхурочные астронавтам Барри Уилмору и Суните Уильямс, застрявшим на МКС. По данным издания, они заработали около $1430 за 286 дней, проведенных в космосе.
Уильямс и Уилмор прибыли на МКС 6 июня 2024 года. Планировалось, что астронавты оценят возможности капсулы Boeing Starline и вернутся домой не более чем через 10 дней. Однако из-за ряда технических проблем и опасений они остались на борту космической станции вместо других космонавтов.
18 марта Уильямса, Уилмора, Александра Горбунова и Ника Хейга забрал со станции космический корабль Crew Dragon Freedom, который приводнился у берегов Флориды на следующий день.