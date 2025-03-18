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Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отстыковался от МКС

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Фото:  ТАСС/  «Роскосмос»/Иван Вагнер
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Пилотируемый корабль Crew Dragon c космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым отчалил от МКС. Об этом 18 марта сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Сегодня в 08:05 мск пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 покинул Международную космическую станцию», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что корабль приземлится 19 марта в 00:57 мск у побережья штата Флорида.

Газета The Guardian обратила внимание на то, что два астронавта NASA, Суни Уильямс и Бутч Уилмор, которые пребывали на борту МКС с лета прошлого года, вернутся на Землю во вторник — они приземлятся у побережья Флориды.

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Уильямс и Уилмор прибыли на МКС 6 июня прошлого года. Планировалось, что астронавты оценят возможности капсулы Starline и вернутся домой не более чем через 10 дней, однако из-за ряда технических проблем и опасений они остались на борту космической станции вместо других космонавтов.

Позже, 17 марта 2025 года, американский предприниматель Илон Маск отреагировал на видеообращение двух астронавтов. В этот день он опубликовал на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) видео с их участием, добавив к нему эмодзи в виде сердец и ракет.

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