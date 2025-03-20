СМИ узнали о невыплате NASA сверхурочных застрявшим на МКС астронавтам

Национальное аэрокосмическое управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) не выплатило сверхурочные астронавтам Барри Уилмору и Суните Уильямс, застрявшим на Международной космической станции (МКС) из-за неисправности корабля. Об этом 20 марта сообщила газета The New York Times.

Пресс-секретарь Управления космических операций Джими Рассел отметил, что расходы на транспорт, питание и проживание астронавтов в космосе покрываются. Кроме того, они получают суточные вместо возмещения командировочных расходов.

«По словам господина Рассела, пособие на случай непредвиденных расходов на поездки в любое место составляет $5 в день», — указано в публикации.

Согласно данным издания, помимо своей годовой зарплаты Уилмор и Уильямс заработали около $1430 за 286 дней, проведенных в космосе.

19 марта космический корабль Crew Dragon Freedom успешно приводнился у побережья Флориды. Помимо Уилмора и Ульяма на замлю вернулись Александр Горбунов и Ник Хейг. Уильямс и Уилмор прибыли на МКС 6 июня прошлого года. Планировалось, что астронавты оценят возможности капсулы Starline и вернутся домой не более чем через 10 дней, однако из-за ряда технических проблем и опасений они остались на борту космической станции вместо других космонавтов.