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Экипаж Crew-9 с космонавтом Горбуновым приводнился у берегов Флориды

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Фото: NASA TV/Handout via REUTERS
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Космический корабль Crew Dragon Freedom с российским космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым успешно приводнился у побережья Флориды. Об этом 19 марта свидетельствует трансляция NASA.

Экипаж миссии Crew-9 приземлился в 00:57 мск. Помимо Горбунова на Землю вернулись астронавты Ник Хейг, а также Сунита Уильямс и Бутч Уилмор.

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Накануне пилотируемый корабль Crew Dragon c космонавтом Горбуновым отчалил от МКС. Сообщалось, что два астронавта NASA, Сунита Уильямс и Бутч Уилмор, которые находились на борту МКС с лета прошлого года, вернутся на Землю.

Уильямс и Уилмор прибыли на МКС 6 июня прошлого года. Планировалось, что астронавты оценят возможности капсулы Starline и вернутся домой не более чем через 10 дней, однако из-за ряда технических проблем и опасений они остались на борту космической станции вместо других космонавтов.

Позже, 17 марта 2025 года, американский предприниматель Илон Маск отреагировал на видеообращение двух астронавтов. В этот день он опубликовал на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) видео с их участием, добавив к нему эмодзи в виде сердец и ракет.

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