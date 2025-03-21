Трамп заявил об обсуждении прекращения огня на Украине и территориальных вопросов

В настоящее время ведутся переговоры по вопросам раздела территорий Украины и полному прекращению огня между Москвой и Киевом. Об этом 21 марта сообщил президент США Дональд Трамп.

«Этот вопрос обсуждается, вопрос раздела территорий обсуждается прямо сейчас, пока мы говорим», — заявил он в ходе выступления перед журналистами в Белом доме.

Американский президент допустил, что Москва и Киев смогут добиться полного прекращения огня очень скоро, уточняет «Газета.Ru». Трамп добавил, что после этого стороны заключат соглашение.

На том же выступлении президент США заявил, что в настоящее время уже сложились контуры мирного соглашения по Украине в результате его контактов с российским коллегой Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

24 марта в Эр-Рияде пройдут переговоры делегаций России и США, посвященные урегулированию конфликта на Украине и реализации черноморской инициативы. Российскую экспертную группу возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.