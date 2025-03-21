Путин и эмир Катара отметили важность сохранения единства Сирии

Президент России Владимир Путин 21 марта провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, в ходе которых лидеры обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«При обмене мнениями о ситуации в Сирии с обеих сторон отмечена важность обеспечения ее единства, суверенитета и территориальной целостности», — говорится в сообщении.

Стороны договорились продолжить взаимодействие для стабилизации обстановки в арабской республике и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу.

Помимо этого, лидеры России и Катара выразили озабоченность из-за возобновления боевых действий в секторе Газа. Путин и Аль Тани выразили готовность оказать помощь в деэскалации конфликта и нормализации ситуации в регионе.

Еще одной темой переговоров стали двусторонние связи Москвы и Дохи. Главы государств условились развивать инвестиционное сотрудничество РФ и Катара, а также взаимодействие в промышленности, энергетике, логистике, сферах культуры и спорта.

«Владимир Путин поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан», — добавила пресс-служба Кремля.

Ранее, 16 марта, Аль Тани провел переговоры с вице-премьером России Денисом Мантуровым в Дохе. В ходе переговоров стороны обсудили промышленную кооперацию РФ и Катара в таких отраслях, как фармацевтика, судостроение и энергетическое машиностроение, в том числе в сфере возобновляемой энергетики.