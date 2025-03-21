Стало известно о состоянии пострадавших при тушении пожара на нефтебазе на Кубани
Двое специалистов, которые пострадали при тушении пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом 21 марта сообщил оперативный штаб региона.
«У одного из них диагностировали отравление. У второго — ожоги», — указано в Telegram-канале.
О пожаре на нефтебазе стало известно 19 марта. Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы.
21 марта на горящей нефтебазе произошел взрыв, в результате которого пострадали двое пожарных. Им оказали первую помощь. На данный момент площадь пожара составляет около 10 тыс. кв. м. К тушению возгорания привлечены 456 человек, 181 единица техники.