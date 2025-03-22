Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 47 БПЛА над регионами России
Мир
Трамп лишил Камалу Харрис и Хиллари Клинтон доступа к секретной информации
Мир
В МИДе предупредили о праве РФ на ответ на фоне ударов ВСУ по энергообъектам
Мир
В Германии предложили отменить пособия для украинских беженцев
Армия
ВС РФ с помощью наземных роботов уничтожили блиндажи ВСУ в Харьковской области
Мир
В Братиславе прошел крупнейший антиправительственный митинг на 10 тыс. человек
Общество
Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли в годовщину трагедии
Общество
Россиян предупредили о начале сильной магнитной бури 23 марта
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 22 марта
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского МиГ-29
Мир
СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США
Мир
В МИД РФ выразили обеспокоенность ростом числа участников учений НАТО в АТР
Политика
Россиян начнут штрафовать за рекламу в Instagram, Facebook и Twitter
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Politico сообщило о беспокойстве в ЕС из-за больших расходов Германии
Мир
Уиткофф назвал территории ключевой проблемой урегулирования конфликта на Украине
Политика
Депутат предложил отменить критерии нуждаемости для многодетных при получении льгот

Врач назвал неочевидные симптомы болезней почек

Врач Коваленко: у людей с заболеваниями почек могут наблюдаться проблемы со сном
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Болезни почек могут выражаться в нетипичных признаках, среди которых головокружение, нарушение координации, проблемы со сном. Об этом рассказал «Известиям» 22 марта уролог Европейского медицинского центра Алексей Коваленко.

«У пациентов с заболеваниями почек могут наблюдаться проблемы со сном, повышенная утомляемость и слабость. К проявлениям болезней почек можно также отнести снижение либидо», — отметил эксперт.

Одним из возможных признаков болезней почек, по словам врача, может быть головокружение и нарушение координации. Также он отнес к ним снижение внимания и когнитивных способностей и анемию.

«Другим признаком болезней почек может быть кожный зуд, сухость и снижение эластичности кожи. При нарушении выделительной функции почек может нарушаться баланс минералов и питательных веществ в организме, в частности белка. Еще одним неочевидным симптомом является металлический привкус во рту и неприятный запах изо рта, особенно по утрам. Такое случается из-за нарушения кислотно-щелочного баланса», — добавил Коваленко.

Также врач рассказал, что избыток жидкости в тканях, возникающий из-за нарушения выделительной функции почек, может привести к одышке. А сниженная фильтрационная способность почек и последующая интоксикация организме — к тошноте или рвоте.

Почки запустились: новый метод снизит риск осложнений после удаления камней
Разработанная методика сократит время нахождения пациентов в стационаре

«Еще один возможный симптом — если даже в теплом помещении человек чувствует озноб, его беспокоит беспричинное повышение температуры, слабость и головокружение», — добавил эксперт.

Эти симптомы, отметил Коваленко, развиваются из-за различных процессов, связанных с нарушением работы почек, например, из-за нарушения кровоснабжения, образования камней, опухолей, непроходимости мочевыводящих путей, воспалительных заболеваний.

При этом необязательно, что все перечисленные симптомы могут возникнуть, если у человека, есть проблемы с почками, подчеркнул эксперт.

В группу риска по развитию болезней почек, по словам врача, входят люди с сахарным диабетом, с гипертонией, наследственной предрасположенностью, в частности одним из наследственных заболеваний почек является поликистоз.

«Негативную роль в развитии болезней почек играет и ожирение, которое увеличивает риски развития гипертонии и диабета», — подчеркнул уролог.

Пожилые люди и курильщики также входят в группу риска.

«Среди других факторов риска — избыточное потребление соли, жиров и переработанных продуктов, малоподвижный образ жизни, длительный прием некоторых лекарств и воздействие токсинов», — добавил Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что если человек подозревает у себя болезни почек, то ему нужно немедленно обратиться к врачу — терапевту, нефрологу или урологу. При этом купирование симптомов, например, обезболивающими не эффективно, так как не решает сути проблемы.

Ранее, 21 марта, врач общей практики, эксперт лаборатории «Гемотест» Татьяна Боброва рассказала «Известиям», что весной у некоторых людей обостряются болезни органов желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит, холецистит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Это связано с цикличностью самих заболеваний, с изменением продолжительности дня, режима питания, а также с внутренними факторами, прежде всего — дефицитом витаминов и минералов после зимы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025