Врач назвал неочевидные симптомы болезней почек

Болезни почек могут выражаться в нетипичных признаках, среди которых головокружение, нарушение координации, проблемы со сном. Об этом рассказал «Известиям» 22 марта уролог Европейского медицинского центра Алексей Коваленко.

«У пациентов с заболеваниями почек могут наблюдаться проблемы со сном, повышенная утомляемость и слабость. К проявлениям болезней почек можно также отнести снижение либидо», — отметил эксперт.

Одним из возможных признаков болезней почек, по словам врача, может быть головокружение и нарушение координации. Также он отнес к ним снижение внимания и когнитивных способностей и анемию.

«Другим признаком болезней почек может быть кожный зуд, сухость и снижение эластичности кожи. При нарушении выделительной функции почек может нарушаться баланс минералов и питательных веществ в организме, в частности белка. Еще одним неочевидным симптомом является металлический привкус во рту и неприятный запах изо рта, особенно по утрам. Такое случается из-за нарушения кислотно-щелочного баланса», — добавил Коваленко.

Также врач рассказал, что избыток жидкости в тканях, возникающий из-за нарушения выделительной функции почек, может привести к одышке. А сниженная фильтрационная способность почек и последующая интоксикация организме — к тошноте или рвоте.

«Еще один возможный симптом — если даже в теплом помещении человек чувствует озноб, его беспокоит беспричинное повышение температуры, слабость и головокружение», — добавил эксперт.

Эти симптомы, отметил Коваленко, развиваются из-за различных процессов, связанных с нарушением работы почек, например, из-за нарушения кровоснабжения, образования камней, опухолей, непроходимости мочевыводящих путей, воспалительных заболеваний.

При этом необязательно, что все перечисленные симптомы могут возникнуть, если у человека, есть проблемы с почками, подчеркнул эксперт.

В группу риска по развитию болезней почек, по словам врача, входят люди с сахарным диабетом, с гипертонией, наследственной предрасположенностью, в частности одним из наследственных заболеваний почек является поликистоз.

«Негативную роль в развитии болезней почек играет и ожирение, которое увеличивает риски развития гипертонии и диабета», — подчеркнул уролог.

Пожилые люди и курильщики также входят в группу риска.

«Среди других факторов риска — избыточное потребление соли, жиров и переработанных продуктов, малоподвижный образ жизни, длительный прием некоторых лекарств и воздействие токсинов», — добавил Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что если человек подозревает у себя болезни почек, то ему нужно немедленно обратиться к врачу — терапевту, нефрологу или урологу. При этом купирование симптомов, например, обезболивающими не эффективно, так как не решает сути проблемы.

Ранее, 21 марта, врач общей практики, эксперт лаборатории «Гемотест» Татьяна Боброва рассказала «Известиям», что весной у некоторых людей обостряются болезни органов желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит, холецистит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Это связано с цикличностью самих заболеваний, с изменением продолжительности дня, режима питания, а также с внутренними факторами, прежде всего — дефицитом витаминов и минералов после зимы.