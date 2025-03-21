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Врач назвала причины обострения хронических заболеваний весной

Врач Боброва: диеты перед летним сезоном вызывают обострения заболевания ЖКТ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Весна у многих ассоциируется с периодом обострения хронических заболеваний. О способах поддержать организм 21 марта «Известиям» рассказала врач общей практики, эксперт лаборатории «Гемотест» Татьяна Боброва.

В это время, по словам Бобровой, обостряются болезни органов желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит, холецистит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Это связано с цикличностью самих заболеваний, с изменением продолжительности дня, режима питания, а также с внутренними факторами, прежде всего — дефицитом витаминов и минералов после зимы.

Кроме того, именно весной многие начинают активно худеть к лету, садятся на строгие диеты, что становится дополнительным стрессом для желудка, подчеркнула эксперт.

Для поддержания организма врач посоветовала питаться небольшими порциями, избегать голодания и переедания, ограничить острую, жирную, жареную и копченую пищу, спиртные и газированные напитки. Она отметила, что рекомендуется включать в рацион свежие овощи и фрукты, каши, нежирные сорта рыбы и мяса. При симптомах обострения болезни следует без промедления обратиться к гастроэнтерологу, добавила она.

Из-за изменения погоды, перепадов атмосферного давления, магнитных бурь могут обостриться также и сердечно-сосудистые заболевания — артериальная гипертензия, аритмия, стенокардия. Всем, кто испытывает проблемы с сердцем и сосудами, нужно внимательно следить за артериальным давлением, по возможности избегать переутомления и стрессов, высыпаться и находить время для прогулок на свежем воздухе, отметила Боброва. В случае ухудшения состояния необходимо прийти на консультацию к кардиологу.

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«Весной часто обостряются заболевания опорно-двигательного аппарата — артрит, артроз, остеохондроз. Это может быть связано с переохлаждением (весенняя погода обманчива), колебаниями атмосферного давления и снижением физической активности в зимний период. Свою лепту вносит и дефицит витамина D, которого зимой обычно не хватает», — сказала эксперт.

Чтобы избежать обострения симптомов, следует одеваться по погоде, регулярно делать зарядку, при необходимости пройти курс массажа и проконсультироваться с травматологом или ортопедом, добавила она.

Кроме того, весна — период аллергии из-за начала цветения растений. Так, у людей могут обостриться ринит, конъюнктивит, дерматит, обостряется бронхиальная астма. Типичные симптомы— насморк, чихание и зуд в носу, слезотечение и покраснение глаз, сыпь на коже, кашель и одышка, напомнила специалист.

13 марта врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала «Известиям» о способах справиться с весенней аллергией. Она рекомендовала по возможности избегать или минимизировать контакт с аллергенами, использовать солнцезащитные очки и медицинскую маску на улице. Также она советовала проводить влажную уборку как можно чаще и не сушить одежду на балконе.

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